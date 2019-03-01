«Оклахома-Сити Тандер» — «Филадельфия Сиксерс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» — «Филадельфия Сиксерс», который состоится 1 марта.



Ставка: индивидуальный тотал Стивена Адамса больше 13,5 очка за 1.89.



«Сиксерс» не помогут Эмбиид, Бобан и Коркмаз, а «ОКС» по-прежнему без Роберсона. Проблемами «Филадельфии» из-за отсутствия Эмбиида и Бобана постараются воспользоваться не только «Тандер», но и любители ставок. Проверим за 1.89 индивидуальный тотал Стивена Адамса больше 13,5 очка. «Сиксерс» находятся выше «ОКС» по проценту добываемых отскоков, но без двух элитных специалистов в данной области гостям станет намного сложнее бороться на щитах.



Шансов на победу в матче больше у хозяев, следовательно, с огромной вероятностью реализация парней Билли Донована не должна быть хуже, чем у оппонента. Чем проще «Оклахоме» забивать из-под кольца, тем меньше промахов совершат баскетболисты «ОКС», поэтому количество подборов «Филадельфии» на своём щите вряд ли превысит аналогичный показатель в противоположной краске.



У Адамса по сезону в среднем 14,7 очка за матч, по подборам на чужом щите центровой «Тандер» занимает третью строчку в ассоциации, а его двоечки с Уэстбруком или Джорджем могут стать одним из основных оружий против ослабленной «Филадельфии». Без Эмбиида и Бобана великан «Оклахомы» должен затаптывать в паркет остальных визави «Сиксерс» и уверенно пробивать установленную букмекерами планку».

Без Эмбиида и Бобана «Филадельфия» отдаст щит «Оклахоме» «Тандер» выиграют по подборам с форой «-1», Адамс наберёт от 14 очков — в «Большом куше».