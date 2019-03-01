«Олимпиакос» — ЦСКА: котировки на матч Евролиги в Греции

Сегодня, 1 марта, состоится матч 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Олимпиакос» — ЦСКА. Начало — в 22:30 мск.



Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.66. Шансы греческого клуба оценены в 2.63, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.25.



Ставку на победу «Олимпиакоса» с учётом ОТ можно сделать за 2.46, а на победу ЦСКА — за 1.60.



Коэффициент на ТБ 161 очка — 1.93, а на ТМ 161 очка — 1.91. Победа российского клуба с форой "-3,5" оценивается в 1.92, победа греков с форой "+3,5" — в 1.92.



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Разные полюса. «Олимпиакосу» нужна победа над ЦСКА «Армейцы» уже обеспечили себе место в плей-офф, где могут встретиться как раз со своим следующим соперником по регулярному чемпионату.