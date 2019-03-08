«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Оклахома-Сити Тандер»: прогноз «Чемпионата» на НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 8 марта.



Ставка: Дэмьен Лиллард наберёт больше очков, чем Расселл Уэстбрук за 1.82.



«За 1.82 доступно интересное предложение с викторией Лилларда по очкам в споре с Уэстбруком. В среднем по сезону Дэмьен набирает 25,9 балла за результативность, а Расселл 22,7, разница приличная. В двух из трёх проведённых дуэлей в нынешнем регулярном чемпионате сильнее оказывался лидер «Трэйл Блэйзерс».



Есть один любопытный статистический факт: когда разыгрывающий «Тандер» совершает 17 или меньше попыток в поле, то «Оклахома» выдаёт баланс 15-4, а при 18 или более бросках от Уэстбрука «Тандер» имеют 19 побед при 18 поражениях. Соответственно, если «Оклахома» рассчитывать на успех, то Расселлу необходимо поумерить свой пыл. Лиллард редко опускается ниже определённого уровня, около 25-30 баллов от Дэмьена нам должно хватить с запасом».

«Портленд» — «Оклахома». Прогноз: Уэстбрук потопит «Тандер» «Трэйл Блэйзерс» не допустят «свипа» в сезонной серии с «Тандер» — в «Большом куше».