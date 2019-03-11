«Сан-Антонио Спёрс» – «Милуоки Бакс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» – «Милуоки Бакс», который состоится 11 марта.



Ставка: индивидуальный тотал «Бакс» меньше 114,5 очка за 1.95.



«Нам приглянулся вариант с тоталом «Бакс» меньше 114,5 очка за 1.95. Да, средняя результативность «Милуоки» на выезде чуть выше установленной планки и составляет 115,3 балла, но «Спёрс» действуют в медленном темпе и умеют диктовать условия противнику на своём паркете.



105,5 очка пропускает «Сан-Антонио» в 12 крайних домашних поединках против команд, находящихся в зоне плей-офф. На указанном отрезке одни лишь «Тандер» сумели затянуть «Спёрс» в сверхрезультативный баскетбол, а в остальных случаях защита Поповича работала на высоком уровне.



Каждый баскетболист «Сан-Антонио» выкладывается в обороне по максимуму, что и проводит к соответствующим дивидендам в битвах с грандами. Очевидно, Яннис при любом раскладе способен собрать линейку 30+15+10, но существенно подпортить процент попадания остальным игрокам «Милуоки» хозяевам вполне по силам».

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