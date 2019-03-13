Ч. Николас: «Ливерпуль» пройдёт испытание и выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов

Бывший форвард ряда шотландских и английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на матч «Бавария» — «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Ответная встреча состоится сегодня, 13 марта, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.



Ставки: «Ливерпуль» пройдёт дальше за 1.91.



«Еще одно большое испытание для «Ливерпуля». Ван Дейк пропустил первый матч, но сегодня он сыграет. «Бавария» вернулась на вершину Бундеслиги и почувствовала свою силу, поэтому эта игра будет сложной для «Ливерпуля».



Я думаю, что «Ливерпуль» забьет, но они должны будут как можно быстрее переходить из обороны в атаку. При ничейном счёте «Ливерпуль» будет играть на контратаках, а это всегда очень опасно. Красные пройдут дальше», — сказал Чарли Николас.

«Бавария» — «Ливерпуль». Прогноз: концовка будет огненной Проблемы «Ливерпуля» в гостевых матчах особенно ярко проявятся в битве с «Баварией».