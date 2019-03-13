«Бавария» — «Ливерпуль»: букмекеры назвали фаворита ответной игры Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Ливерпуль». Начало встречи 13 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск. В первом матче команды сыграли вничью (0:0).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Баварии» за 2.16 (47%). Шансы «Ливерпуля» на победу оценены коэффициентом 3.64 (26%). Поставить на ничью можно за 3.52 (27%).



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.92, а на ТМ 2,5 гола — за 1.99.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.72. Победа «Баварии» всухую оценивается в 3.78.



Победа «Баварии» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.36. Самые вероятные авторы голов — Роберт Левандовски (1.87) и Мохамед Салах (2.65).



Проход «Ливерпуля» оценён в 1.89 (52%), проход «Баварии» — в 1.97 (48%).



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