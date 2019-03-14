«Вильярреал» – «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы в Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вильярреал» – «Зенит» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 14 марта, на стадионе «Эль-Мадригал» в Вильярреале.



Ставка: победа «Вильярреала» за 2.00.



«Первая игра показала разницу между командами. Не в классе игроков, а в организации. «Зенит» больше полагался на индивидуальное мастерство. «Вильярреал» командно действовал здорово. И в обороне все принимали участие, и в атаку здорово выбегали. На стандартах хорошо смотрелся «Вильярреал». Победа была абсолютно по делу. Ещё раз убедился, что не своё место занимает «Вильярреал» в испанском чемпионате.



Там явно правильно поступили, что вернули тренера, с которым начинали сезон. Интересно смотрится команда. И после поездки в Питер «Вильярреал» выиграл в чемпионате. Не зря он до этого «Спортинг» лиссабонский прошёл. На ходу сейчас команда.



Что касается «Зенита», то отыграться почти невозможно, нужно минимум три забивать в гостях. Сомневаюсь, что на это нынешний «Зенит» способен. С «Уфой» дома было не так-то просто, с «Уралом» на выезде на зубах выиграли. Да и уже было произнесено, что матч против «Вильярреала» важен, но нужно помнить и о «Спартаке». Действительно, в такой ситуации игра против «Спартака» в чемпионате гораздо важнее. Так что я здесь поставлю на победу «Вильярреала». Думаю, что счёт будет не таким убедительным, но 1:0 или 2:1 испанцы победят», — сказал Титов.