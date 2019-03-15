«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоится 15 марта.



Ставка: индивидуальный тотал Кайла Лоури больше 8,5 ассиста за 1.73.



«Лейкерс» прервали серию из пяти поражений кряду и сумели в гостях одолеть «Буллз». График ближайших поединков у Леброна и компании достаточно суровый, а с составом огромные проблемы. Ингрэм (тот, который Брэндон) и Болл в текущем сезоне на площадке уже не появятся, Стивенсон, Харт и Чендлер находятся под вопросом. К тому же, сам Джеймс выступает с ограничением по времени.



У «Рэпторс» отбывает дисквалификацию Ибака, до сих пор травмирован Ванвлит, зато остальные баскетболисты в строю, и у каждого из них есть особая история противостояний с Леброном. Аналитики предлагают запредельный гандикап на хозяев, будто в соперниках у канадцев не легендарная франшиза с одним из величайших игроков в истории, а сливающийся мусор.

Одним из тех, кто будет раз за разом оставлять в дураках защиту «Лейкерс», является Лоури, чей тотал больше 8,5 ассиста мы попробуем заиграть. У Кайла по сезону в среднем 9 передач за матч, но здесь многое зависит от соперника. Против подвижной и качественной обороны плеймейкер «Торонто» редко отмечается классной статистикой, зато регулярно набирает своё в сражениях с посредственными защитными построениями».