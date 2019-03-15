Карен Хачанов — Рафаэль Надаль: котировки на 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

На турнире в Индиан-Уэллсе (США) россиянин Карен Хачанов, посеянный под 12-м номером, в двух сетах нанёс поражение американцу Джону Иснеру (8) со счётом 6:4, 7:6 (7:1). За выход в полуфинал BNP Paribas Open Хачанов поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем (2).

Согласно котировкам, у россиянина меньше шансов в этом матче. Победа Карена Хачанова оценивается коэффициентом 5.05, победа с форой «+4,5» гейма — 2.01.



Если Рафаэль Надаль сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.21. На то, что он сумеет отыграть фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.86.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 3.34. Тотал больше 21,5 гейма идёт с коэффициентом 2.10.



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