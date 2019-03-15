Аналитики оценили шансы команд в Лиге Европы после жеребьёвки 1/4 финала

В Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы. По её итогам определились пары, которые поведут борьбу за выход в полуфинал евротурнира.

Букмекеры обновили линию на победителя турнира и считают фаворитом «Челси», коэффициент на лондонский клуб — 2.75. Следом идут «Наполи» (4.00), «Арсенал» (4.40) и «Валенсия» (8.70).

Ниже оценены шансы «Айнтрахта», «Бенфики» (по 10.0) и «Вильярреала» (13.0). Явным аутсайдером идет «Славия», поставить на которую можно за 24.0.

Первые встречи запланированы на 11 апреля, а ответные — спустя неделю. Полуфинальные поединки должны состояться 2 и 9 мая, а финальный матч — 29 мая, который пройдёт на Олимпийском стадионе в Баку.

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