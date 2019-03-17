«Спартак» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч 20-го тура РПЛ в Москве

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» в 20-м туре РПЛ.



Ставка: “Спартак” не проиграет за 1.50.



«Матч “Спартака” с “Зенитом” выглядит центральной встречей не только 20-го тура, но и всего второго круга Российской Премьер-Лиги. Четвертая команда чемпионата принимает на своем поле лидера турнира. Поражение в данном матче может выбросить москвичей не только из чемпионской гонки, но и сильно усложнить борьбу за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.



Команды уже встречались в первом круге. В Санкт-Петербурге соперники разошлись нулевой ничьей. В прошлом чемпионате команды обменялись домашними победами. “Зенит” победил со счетом 5:1, а “Спартак” взял реванш со счетом 3:1. В РПЛ команды встречались 52 раза. 20 раз победили москвичи, 18 раз сильнее оказались питерцы, а еще в 14 встречах была зафиксирована ничья.



Очень важно, что по результатам прошлого тура у “Спартака” пропустят из-за перебора желтых карточек Аяз Гулиев и Зе Луиш. Для команды Олега Кононова это очень серьезная потеря, ведь оба футболиста практически всегда выходят в основном составе. Также важно, что “Зенит” не всегда хорошо действует на чужом поле, ведь питерцы проиграли в этом сезоне национального чемпионата уже 4 раза.



Интересный факт, что по результатам последних пяти туров “Спартак” занимает первое место. Видимо, команда постепенно привыкает к Олегу Кононову, и это дает результат. Поэтому ставлю на “Спартак” не проиграет», — сказал Гусев.

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