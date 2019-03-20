«Сакраменто Кингз» — «Бруклин Нетс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» — «Бруклин Нетс», который состоится 20 марта.



Ставка: победа «Кингз» с форой «-3» за 1.86.



«Бруклин» отдыхал на сутки меньше, команде предстоит четвёртый выездной поединок за семь дней, поэтому логично смотрится виктория «Сакраменто» с классической форой «-3» за 1.86. У «Нетс» в гостях против западных команд не самый катастрофический баланс (4-8), но при внимательном изучении мы заметим, что большинство успешных результатов было добыто благодаря удачному стечению обстоятельств. «Финикс» попросту слабее «Бруклина», «Денвер» и «Мемфис» обстучали все дужки при выполнении дальних бросков, а «Хьюстон» находился в таком переломанном состоянии, что в стартовой пятёрке на позиции центра вышел Пи Джей Такер.



У «Сакраменто» дома полный порядок против команд из восточной конференции. «Кингз» уступили лишь признанным грандам – «Бакс», «Рэпторс» и «Селтикс», а в десяти других поединках добивались побед. У Дэвида Йоргера шикарная молодая банда, готовая летать по паркету все 48 минут, а соперник по определению не может находиться в оптимальной физической форме.



Фактически, все шансы «Нетс» зависят от точности противника. Если «Кингз» будут попадать открытые броски хотя бы со средним процентом, то за счёт преимущества в свежести и поддержки трибун хозяева должны брать верх. Оборону «Бруклина» не назвать эталонной, хотя один статистический показатель нас сильно настораживает. Парни Кенни Аткинсона идут на второй строчке по очкам, набранными оппонентами в быстрых прорывах».

«Сакраменто» — «Бруклин». Прогноз: «Кингз» перебегают «Нетс» Накопленная усталость помешает «Нетс» успевать за молодыми лидерами «Кингз» — в «Большом куше».