Бельгия — Россия: прогноз Георгия Черданцева на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Бельгия — Россия в рамках 1-го тура отборочного этапа к Евро-2020. Начало встречи 21 марта 2019 года запланировано на 21:45 мск.



Ставка: победа России с форой "+2" за 1.50, первый гол после 26 минут за 2.00.



«Это не чемпионат мира, поэтому ждать от сборной России подвигов не приходится. Задача сборной занять второе место в группе. Соревноваться с Бельгией России не под силу. К тому же теперь без Акинфеева. Бельгия в осенних домашних матчах Лиги наций играла не так результативно, как можно было бы ожидать: забили всего по два мяча Швейцарии и Исландии.

Очевидно, что Россия построит игру строго от обороны, именно такая игра позволила сдержать Испанию и Хорватию. Думаю, Бельгия выиграет, но с небольшим преимуществом по забитым мячам».