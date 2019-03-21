Бельгия — Россия: котировки на матч квалификации Евро-2020 в Брюсселе

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Бельгия — Россия (группа I, 1-й тур). Начало встречи 21 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают Бельгию фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.37. На победу России можно поставить за 9.20, на ничью — за 5.35. (Сделать ставку.)



Поставить на победу Бельгии по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.95. Самый вероятный счёт — 2:0 (6.70).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.99. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.80.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше данного значения котируется за 2.32.

Разгромная победа Бельгии идёт за 3.62. Самые вероятные авторы голов — Миши Батшуайи (2.00) и Эден Азар (2.10).

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