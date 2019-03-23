Италия — Финляндия: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура квалификационного раунда Евро-2020 Италия — Финляндия.



Ставка: победа Италии и тотал больше 2,5 гола за 2.00



«У Италии начинается новый цикл и, наверное, новая жизнь. Потому что понятно, что для Роберто Манчини Лига наций была интересным турниром, но именно квалификация Евро-2020 является приоритетным. Нужно исправлять ошибки отбора на чемпионат мира 2018 года. И Манчини команду сильно омолодил.



Италия, в принципе, — команда молодая, интересная, атакующая, и на этом фоне её еще наверняка взбодрил успех «Ювентуса» в Лиге чемпионов. И появление молодых футболистов в этом сезоне в Серии А позволит сборной рассчитывать на результат, то есть на победу через тотал больше 2,5».

Италия — Финляндия. Прогноз: Манчини начнёт квалификацию Евро-2020 с победы Ждём много угловых и гол после удара головой.