Италия — Финляндия: прогноз Константина Генича на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 1-го тура отборочного этапа Евро-2020 Италия — Финляндия.



Ставка: победа Италии и тотал меньше 3,5 мяча за 1.60.



«Сборная Италии дома, в Удине, будет принимать команду Финляндии. Понятно, что итальянцы могут подвести и сыграть на букмекеров. Но практически не сомневаюсь, что команда под руководством Манчини приходит в себя. И дома они должны обыгрывать Финляндию.



В этой группе итальянцы не должны испытывать проблем и должны выходить на Евро-2020 с первого места, хотя они приучили, что проблемы могут возникать у них на ровном месте. Да, есть крепкие боснийцы, есть финны с греками, которые практически всегда играют низы, есть команда Армении, которая дома, в Ереване, кому-то может доставить неприятности, ну и есть еще Лихтенштейн, с которым все понятно.



Италии, как и любой топовой команде, важно начать с победы. Итальянцы при Манчини, который вернул в сборную ветерана Квальяреллу, постоянно забивающего в чемпионате, не так много забивают. Если смотреть на результаты команды, там почти одни низы. Может быть поражение от Португалии, но тоже 0:1. Была ничья — 1:1 с Украиной, победа над Польшей (1:0). Опять же, 0:0 с Португалией дома. Был еще товарищеский матч с США, выиграли (1:0) смешанным составом.



Так что неоткуда взяться большому числу голов в этой встрече, даже с учетом возвращения Квальяреллы. Думаю, Италия выиграет, но, скорее всего, в низовом матче. Порекомендовал бы сыграть «победа Италии и тотал меньше 2,5 мяча». Для кого-то, возможно, это покажется слишком авантюрным. Кто-то допускает победу 3:0. Но мне кажется, не должно быть много голов. Тем не менее основной вариант — «победа Италии и тотал меньше 3,5 мяча», — сказал Генич.

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