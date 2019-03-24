Казахстан — Россия: прогноз Анатолия Бышовца на матч квалификации Евро-2020

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч отборочного этапа Евро-2020 Казахстан — Россия.



Ставка: победа России в 1 мяч или ничья за 1.90.



«Еще в прогнозе на матч с Бельгией я говорил, что главным в этой интернациональной паузе станет матч с Казахстаном, потому что в Бельгии шансов мало, а потом нужно успеть восстановить игроков. Второе – это, конечно, перелет, который займет достаточно много времени. И третье – искусственное поле, которое предъявляет определенные требования, начиная даже с правильного подбора бутс и заканчивая отскоком мяча.



В этом плане некоторое преимущество, мне кажется, имеет команда Казахстана, но на этом все преимущества заканчиваются. Если сделать правильные выводы, проанализировать то, что было с Бельгией, шансы России не проиграть будут очень высокими. Выиграть – не знаю, но не проиграть должны, это объективно. Будет сложно, поэтому поставлю на то, что либо будет ничья, либо россияне победят с разницей в один мяч».



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