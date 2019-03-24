Сборная Бельгии не оставит шансов Кипру в отборе Евро-2020, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Кипр — Бельгия (группа I, 2-й тур). Начало встречи 24 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают Бельгию фаворитом. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.16. На победу Кипра можно поставить за 20.0, на ничью — за 8.60.



Поставить на победу Бельгии по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.56. Самый вероятный счёт — 0:2 (5.75).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.47. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.53.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.49, тотал меньше данного значения котируется за 2.55. Разгромная победа Бельгии идёт за 2.31.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».

Суперэкспресс на отбор Евро-2020: играем коэффициент 10.18 Украина разберётся с Люксембургом, Бельгия отгрузит трёшку Кипру, Швейцария и Дания скатают ничью.