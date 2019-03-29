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«Крылья Советов» — «Арсенал»: котировки на первый матч 21-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Арсенал»: котировки на первый матч 21-го тура РПЛ
Ставки

Букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Арсенал». Начало встречи 29 марта 2019 года запланировано на 18:30 мск.

Аналитики считают «Крылья Советов» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.44. На победу «Арсенала» можно поставить за 3.24, на ничью — за 3.05.

Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.96. Самый вероятный счёт — 1:1 (5.50).

Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.05. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.85.

Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.54, тотал меньше этого значения котируется за 1.58.

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