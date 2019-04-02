«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный телекомментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 33-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Игра состоится сегодня, 2 апреля.



Ставка: обе забьют за 1.94.



«33-й тур английской Премьер-лиги открывает очень интересное противостояние между “Вулверхэмптоном” и “Манчестер Юнайтед”. Любопытно оно тем, что соперники встречались совсем недавно. Тогда в четвертьфинале Кубка Англии “волки” на своём поле одолели манкунианцев со счётом 2:1. “Вулверхэмптон” не выступал в еврокубках почти 40 лет, а теперь может снова туда попасть!



Соперники уже встречались и в первом круге чемпионата. Матч, прошедший на “Олд Траффорд”, завершился боевой ничьей (1:1). Однако тогда “Манчестер Юнайтед” возглавлял ещё Жозе Моуринью, которого уже давно нет в клубе.



Интересно, что “Вулверхэмптон” действует на своём поле очень результативно и не забил всего в четырёх домашних играх АПЛ этого сезона. “Манчестер Юнайтед” для попадания в четвёрку лидеров по итогам сезона нужно забивать. Учитывая эти факторы, ставлю на „обе забьют“.

«Вулверхэмптон» — «МЮ». Прогноз: Сульшер отомстит «волкам» В этом сезоне «МЮ» встречался с «волками» дважды, оба раза без побед. Ещё и из Кубка Англии вылетел.