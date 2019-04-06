«Бавария» — «Боруссия» Д: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 28-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия» Д. Игра состоится 6 апреля.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.76



«Наконец в немецкой Бундеслиге может наступить долгожданная развязка в чемпионской гонке. Действующий чемпион, мюнхенская «Бавария», сразится с лидирующей в национальном чемпионате дортмундской «Боруссией». У гостей есть небольшое преимущество в виде двух очков запаса перед конкурентом, но это абсолютно ничего не гарантирует.



В прошлом туре соперники сыграли по-разному. Мюнхенцы неожиданно потеряли очки, казалось бы, в проходной встрече со скромным «Фрайбургом». Дортмундцы вырвали победу на самых последних секундах. В очередной раз классно себя проявил испанский форвард Пако Алькасер. Тем самым команда Люсьена Фавра доказала, что умеет бороться до самых последних секунд.



Обе команды любят много атаковать и во внутреннем первенстве действуют довольно результативно. Конечно, стоит сделать скидку и на уровень большинства соперников, но факт остаётся фактом: и мюнхенцы, и дортмундцы обладают классным подбором атакующих футболистов. Очная игра первого тура также получилась очень голевой, а победила со счетом 3:2 «Боруссия». В грядущем поединке жду голов в большом количестве и ставлю на «обе забьют плюс тотал больше 2,5».

«Бавария» — «Боруссия Д». Прогноз: мюнхенцы вернутся на трон Бундеслиги Дортмундцы за последние семь встреч на «Альянц-Арене» лишь однажды забили больше одного мяча.