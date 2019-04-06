«Спартак» — ЦСКА: прогноз Нобеля Арустамяна на суперматч РПЛ

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: тотал больше 2,5 за 2.30.



«Нас ждет большой матч в эти выходные: «Спартак» — ЦСКА. Большое дерби. Яркий и самый горячий российский футбол на «Открытие Арене». Понятно, в таких матчах все непредсказуемо. Команды могут быть на разных полюсах таблицы, в разных формах, но, как сложится игра, не знает никто.



В данном случае команды все же соседи, наверное, находятся в равном положении. «Спартак» давно не проигрывает. В чемпионате очки набирает, правда, не всегда играет ярко. Болельщики этим не всегда довольны. У ЦСКА вроде бывают солидные встречи, но вот с «Уфой» «армейцы» взяли и упустили победу. Это дерби, и тут все непредсказуемо, поэтому не стал бы говорить, что у какой-то из команд есть преимущество.



Тут я иду от эмоций, игра весенняя, важная. Полный стадион. «Спартак» реализовал все билеты на эту встречу. Придется играть ярко, тем более что те и другие делают ставку на атаку. Думаю, будут голы, поэтому можно брать тотал матча больше 2,5 мяча. Еще раз подчеркну, гол в первом тайме игру раскрывает, а гол в первом тайме, наверное, будет.



Смело можно играть тотал больше 2,5. Вы получите удовольствие от футбола, а если будет игра обоюдоострая, то будут и голы».



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