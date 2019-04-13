ЦСКА — «Оренбург»: ставка Егора Титова на матч РПЛ с коэффициентом 4.05

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Оренбург» в 23-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставка: победа ЦСКА и обе забьют за 4.05.



«После победы над «Спартаком» настроение будет хорошее у «армейцев», и задачи сразу поменяются. ЦСКА понимает, что шансы на Лигу чемпионов повышаются, даже за чемпионство ещё можно бороться. Хотя каждый год ЦСКА это делает, имея не самый мощный состав. Всегда много больных и травмированных. Но ЦСКА — турнирный боец.



Это опыт, конечно. С другой стороны, очень много молодых футболистов. Правда, они уже обыгрывали «Реал», причём дважды. «Оренбург» умеет обороняться, но умеет и забивать. У него опытные ребята в обороне, впереди есть мастеровитые футболисты. Это крепкий орешек.



На первом месте в игре «Оренбурга» — стандарты. Очень много забивают с них оренбуржцы. Попович может выполнить классную подачу, а команда у «Оренбурга» высокорослая, многие могут побороться. Думаю, «Оренбург» вполне может забить и ЦСКА. «Краснодару» же забивали на выезде, «Зениту» тоже. Тяжело придётся на стандартах защитникам ЦСКА. Но все-таки «армейцы» в этой игре вряд ли потеряют очки. Поэтому поставлю на «победу ЦСКА и обе забьют».

ЦСКА — «Оренбург», «Ахмат» — «Локомотив». Прогноз на матчи РПЛ Лапочкин снова пощадит ЦСКА, «Локомотив» продлит беспроигрышную серию в Грозном.