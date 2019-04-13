ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч 23-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Оренбург» в 23-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставки: ЦСКА выиграет всухую за 1.98.



«ЦСКА, вдохновленный победой в дерби, идет в группе лидеров. Постараются «армейцы» не допустить тот же ляп, что был в матче с «Уфой». Теперь ЦСКА принимает такую же организованную команду, неплохую. Речь об «Оренбурге».



«Оренбург» много неприятностей доставлял лидерам. Но все-таки в последних трех встречах дважды уступали оренбуржцы, пропуская по 3 мяча — от «Зенита» и «Ахмата». Правда, до этого «Оренбург» три мяча забил «Крыльям». Положение в турнирной таблице у них вполне сносное. Если проиграет ЦСКА, ничего страшного не произойдет.



Если посмотреть на историю ЦСКА, то оренбуржская команда пока ни одного мяча не забила «армейцам». Думаю, и сейчас он не забьет. Хотя у «Оренбурга» неплохая атака. Сутормин и другие ребята в хорошей форме. Думаю, ЦСКА выиграет и не пропустит. Коэффициент — 1,98. «Армейцы» не должны наступать на те же самые грабли, что и во встрече с «Уфой», если хотят закрепиться в зоне Лиги чемпионов».

ЦСКА — «Оренбург», «Ахмат» — «Локомотив». Прогноз на матчи РПЛ Лапочкин снова пощадит ЦСКА, «Локомотив» продлит беспроигрышную серию в Грозном.