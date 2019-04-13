«Севилья» – «Бетис»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 32-го тура испанской Примеры сезона-2018/19 «Севилья» – «Бетис».



Ставка: победа «Севильи» за 1.65.



«Этот вечер будет главным для Андалусии в этом сезоне. Противостояние двух севильских клубов – одно из украшений испанской Ла Лиги. Хорошо известно даже за пределами Испании, насколько страстным бывает это дерби.



В этом дерби часто фаворитом является команда, играющая дома. Особенно, если это «Севилья», которая в последнее время добилась больше успехов, чем ее принципиальный соперник. «Севилья» предельно мотивирована: она идет на 5-м месте, и всего очко отделяет ее от зоны Лиги чемпионов.



Команда Хоакина Капарроса в хорошей форме: «Севилья» выиграла четыре матча из последних пяти. Особенно впечатляет форма атакующих игроков – Пабло Сарабии (один из лучших испанских игроков в этом сезоне) и Виссама Бен-Йеддера. Но просто «Севильи» не будет. Просто в севильском дерби быть не может. Тем не менее ставлю на победу «Севильи», — сказал Гратакос.

«Атлетико» — «Сельта», «Севилья» — «Бетис». Прогноз на чемпионат Испании Шесть ставок на матчи чемпионата Испании.