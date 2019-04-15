«Леганес» – «Реал»: ставка Жорди Гратакоса на матч Примеры с коэффициентом 9.00

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 32-го тура испанской Примеры сезона-2018/19 «Леганес» – «Реал Мадрид».



Ставка: точный счет 0:2 за 9.00.



«Этот тур богат на дерби. Вслед за севильским и валенсийским дерби мы увидим мадридское. Конечно, это не «Реал» – «Атлетико», «Леганес» традиционно не так силён, и я бы назвал этот матч «дерби второго уровня».



«Реал Мадрид» будет играть без Рамоса, получившего травму, но не думаю, что это сильно скажется на характере игры. После турбулентного отрезка команда постепенно выходит из пике, при Зинедине Зидане постепенно возвращается уверенность, ситуация нормализуется. И хотя сезон фактически потерян, команде есть что доказывать. Оставшийся месяц сезона в Ла Лиге «Мадрид» будет возвращать себе доверие болельщиков. Думаю, «Реал» наконец-то уверенно победит – со счётом 2:0», — сказал Гратакос.

«Леганес» — «Реал». Прогноз: Зидан сохранит традицию «Реал» одержал пять побед в пяти матчах чемпионата Испании с «Леганесом» с общим счётом 16:5.