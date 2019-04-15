«Уотфорд» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата» на матч 34-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 34-го тура чемпионата Англии сезона-2018/19 «Уотфорд» — «Арсенал». Встреча состоится 15 апреля, начало — в 22:00 мск.



Ставка: победа «Арсенала» с нулевой форой за 1.68.



«Лондонцы кошмарно играют на выезде: 19 очков в 15 матчах при отрицательной разнице голов (26-29). Для клуба из «большой шестёрки» цифры ужасные. С начала зимы «Арсенал» выиграл в гостях всего один раз — 2:1 с худшей командой АПЛ «Хаддерсфилд», которая уже давно потеряла шансы на выживание.



«Уотфорд» на своём поле неплох: 26 очков в 15 встречах и три победы подряд. Также у «шершней» должно быть преимущество в свежести. Предыдущий матч подопечные Хави Грасии провели 7 апреля, то есть имели три дополнительных дня отдыха. В концовке сезона недооценивать подобную фору нельзя.



У «Арсенала» возвращается отбывший дисквалификацию Лукас Торрейра, признаки жизни подаёт Месут Озил. Собственно, именно мощная и цельная игра средней линии лондонцев больше всего порадовала в поединке с «Наполи». Если она перенесётся на «Викарэйдж Роуд», без очков гости не останутся.



Несмотря на ужасную статистику, попробуем заиграть П2 с нулевой форой за 1.68. «Арсенал» очень понравился во встрече с «Наполи», а «шершни» проиграли «канонирам» три матча на своём поле из четырёх. Вдобавок «Уотфорд» пропускает в шести турах АПЛ подряд.



Также проверим тотал меньше 5,5 офсайда за 1.73. Хозяева по сезону забираются в положение «вне игры» 2,13 раза, гости — 2,34. Цена ошибки для лондонцев высока, так что чрезмерно открытой игры не ждём. По той же причине можно взять ТМ 3 мяча за 1.89: последние четыре игры «канониров» в АПЛ выдались низовыми».

«Уотфорд» — «Арсенал». Прогноз: Эмери прервёт победную серию Хави Грасии «Уотфорд» одержал на своём поле три победы подряд.