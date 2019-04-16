«Ювентус» — «Аякс»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Турине

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Ювентус» — «Аякс» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставка: «Ювентус» победит всухую за 2.80.



«Здесь понятно, что «Ювентус» является однозначным фаворитом у букмекеров. «Аякс» и так уже достаточно сенсаций преподнёс в этом розыгрыше. Он очень здорово в группе смотрелся — против «Баварии» и других соперников. Против «Реала» классно смотрелся «Аякс», заслуженно прошёл. Против «Ювентуса» всё было хорошо в первой игре, могли амстердамцы забивать больше.



Но для «Ювентуса» в этой системе координат это матч жизни и смерти. Одним неудачным матчем против «Аякса» можно загубить весь сезон. В чемпионате вопрос времени, когда «Юве» оформит чемпионский титул. Лига чемпионов — приоритетная задача для команды Аллегри. «Ювентус» более искушённая команда, более мастеровитая и умеющая играть на результат. Ну и плюс когда у тебя есть Криштиану Роналду, то ты уже с голиком, +1 у тебя есть при выходе на поле.



«Ювентус» максимально закроется в этом матче. Будет играть аккуратно, прагматично. Никакой феерии ждать не стоит. Самое главное — не дать разбежаться «Аяксу». Амстердамцы много забивают в своём чемпионате, много создали в первой игре. Но в Турине будет другая игра.



Голов много не жду. «Аякс» будет лезть вперёд, а «Юве» в своей стилистике постарается подловить соперника. Приоритетная задача для «Ювентуса» — не пропустить. Думаю, он с ней справится. Поставлю на сухую победу «Юве» за 2.8. Можно рассмотреть победу «Юве» через тотал меньше 3,5 мяча. Практически не сомневаюсь, что Турин пройдёт дальше».

«Ювентус» — «Аякс». Прогноз: отдохнувшие лидеры туринцев покажут мастер-класс «Юве» проходил дальше в 12 из 14 случаев, когда начинал двухматчевое противостояние с ничьей на выезде.