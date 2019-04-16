«Барселона» — «МЮ»: прогноз Константина Генича на ответный матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2,5 за 1.76, победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 1.99.



«Мы все прекрасно помним, что было на «Олд Траффорд». Там «Барселона» играла вполноги, но при этом всё равно сумела одержать победу, причём впервые в своей истории обыграла «МЮ» на его поле. Минимальная победа 1:0, но если бы «Барселона» включилась, то могло быть и крупнее. Во втором тайме Месси и Суарес ходили пешком, иногда вспыхивали, взрывались. У Суареса был момент, Месси бил со штрафного – де Хеа выручил. Сам «Юнайтед», обескровленный, с большими кадровыми проблемами, ничего в атаке не показал.



У «Юнайтед» был непростой матч в чемпионате против «Вест Хэма», а «Барселона» играла откровенно вторым составом против «Уэски», и неудивительно, что очки потеряла, сыграв вничью 0:0. Поэтому этот матч за точку отсчёта брать не стоит. Скорее, надо говорить о том, что было на «Олд Траффорд».



«Барселона» последние три сезона сходит на стадии 1/4 финала. Я думаю, что Месси и компания постараются не допустить тех ошибок, которые были в предыдущие сезоны, как, например, в прошлом сезоне, когда проиграли «Роме». У «Барселоны» будет максимальный настрой, она будет предельно мотивирована. В этом сезоне дома «Барселона» играет очень убедительно, если не вспоминать о поражении в матче с «Бетисом» 3:4. Это было ещё в прошлом году. Я думаю, что «Барселона» своё легко возьмет, выиграет, она сильнее, чем «Манчестер Юнайтед».



Я предполагаю, что «Барселона» может выиграть через верх. Победа «Барселоны» и тотал больше 2,5 – хорошее предложение. «Юнайтед» нет смысла играть в «автобус», отсиживаться в обороне, надо рисковать. Но такое чудо, как произошло в Париже в матче с «ПСЖ», вряд ли повторится в столице Каталонии.



Думаю, что «Барселона» выиграет не в один мяч. Примерно 3:1, или если «Юнайтед» с ума сойдёт и забьёт два, 4:2. Де Хеа, конечно, вратарь хороший, но «Барселона» знает, как его огорчать. Победа с форой (-1,5) тоже интересное предложение. Рассмотрите эти варианты. Может будет крупная победа «Барселоны» 3:0, кто знает».

«Барселона» — «Ман Юнайтед». Прогноз: спастись на «Камп Ноу» Сульшеру не удастся «Барселона» своего не упустит. Это вам не «ПСЖ».