«Барселона» — «Ман Юнайтед»: прогноз «Чемпионата» на матч 1/4 финала ЛЧ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Барселона» — «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 16 апреля, начало — в 22:00 мск.



Ставка: победа «Барселоны» всухую за 2.62.



«Как правило, на своём поле сине-гранатовые действуют агрессивнее: в четырёх матчах Лиги чемпионов на «Камп Ноу» было забито 14 голов. И это при том, что встреча с «Тоттенхэмом» (1:1) для каталонцев ничего не решала. В то же время «МЮ» торопиться некуда, в открытом футболе их шансы будут невелики. Скорее всего, гости закроются и станут караулить свои 2-3 момента.



В связи с этим здорово смотрится П1 по угловым в первом тайме за 1.67. «Барселона» любит активно проводить дебют и запирать соперника на его половине. После перерыва «МЮ» может раскрыться в связи с истечением времени и необходимости рисковать, но начало, скорее всего, останется за хозяевами.



Линия на исход ровная. Фаворит очевиден. Но брать П1 за 1.39 слишком скучно, а лезть в большие форы опасно: при Вальверде сине-гранатовые порой не стесняются сушить игру.



Лучше взять П1 всухую за 2.62 или П1 + ТМ 3,5 мяча за 2.56: вероятность того, что «Барса» забьёт один-два мяча и спокойно доведёт дело до победы, едва ли меньше, чем разгром. На родной земле сине-гранатовые провели четыре игры с «Юнайтед», но пропустили лишь в одной.



Матч рассудит опытный немец Феликс Брих. У «Барселоны» в среднем один «горчичник» в домашних матчах, так что можно проверить ИТМ 1,5 ЖК «Барселоны» за 2.44. Вариант попроще — «МЮ» получит больше жёлтых карточек, он идёт за 1.67».

«Барселона» — «Ман Юнайтед». Прогноз: спастись на «Камп Ноу» Сульшеру не удастся «Барселона» своего не упустит. Это вам не «ПСЖ».