«Ювентус» – «Аякс»: прогноз Василия Уткина на матч Лиги чемпионов в Турине

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Аякс».



Ставка: победа «Ювентуса» за 1.70.



«Я мог бы просто сказать, что не верю, что в этой паре «Ювентус» не пройдёт. Ну, потому что команда выставила второй состав на прошлый тур в Серии А, все игроки в форме, в порядке. Но скажу иначе: «Ювентус» как никогда живёт в этом сезоне жизнью «старой синьоры». Стоило Симеоне просто сделать жест, намекая на яйца, как «старая синьора» сделала с ним всё, что с таким горделивым мужланом делает пожилая женщина. Она его, собственно говоря, сделала. Лучшую оборону в мире.

Сейчас к «старой синьоре» приезжает молодая недоросль, «Аякс». Ну как она их не разведёт? Поэтому ставлю на чистую победу «Ювентуса», иного не допускаю», — сказал Уткин.