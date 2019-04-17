«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз «Чемпионата» на Лигу чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Встреча состоится сегодня, 17 апреля, начало — в 22:00 мск.



Ставка: пенальти за 3.05.



«С учётом высокого риска контратак «горожане» вряд ли бросятся вперёд большими силами. Скорее всего, подопечные Хосепа Гвардиола будут действовать осмотрительнее: планомерное давление, ширина на флангах и много передач в штрафную. С учётом шустрых вингеров «Сити», обилия прострелов, высокой плотности у ворот и использования VAR стоит подумать о пенальти за 3.05.



Вариант попроще — ИТМ 2,5 углового «Тоттенхэма» за 1.91. «Шпоры» редко будут владеть мячом и постараются действовать вертикальнее, чтобы доходить до ударной позиции за две-три передачи. Большого числа корнеров у ворот Эдерсона ждать не приходится. Можно взять и П1 по угловым с форой "-3,5" за 1.80.



Судит турок Джюнейт Чакыр, время от времени выдающий настоящие фокусы. В шести матчах сезона у него 27 «горчичников» и четыре пенальти, а встреча едва ли получится спокойной. ТБ 5 ЖК идёт за 1.88, при желании можно подумать о ИТБ 2,5 ЖК «Сити» за 2.38: остановить контратаки Сона и Лукаса без фолы редко кому удаётся. Опасно, зато коэффициент хороший.



Проход «Ман Сити» мы бы взяли, в конце концов, в четырёх домашних матчах этого розыгрыша команда Хосепа Гвардиолы забила 16 голов. Но за такой коэффициент (1.60-1.66) хочется чего-то понадёжнее. Поражение на прошлой неделе в Лондоне стало пятым разом, когда «Сити» не смог обыграть английского соперника в еврокубках. Пожалуй, даже П2 с форой "+1,5" за 1.99 на таком фоне выглядит симпатичнее».

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз: Чакыр не останется на втором плане В четырёх домашних матчах Лиги чемпионов «горожане» забили 16 голов.