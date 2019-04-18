«Наполи» — «Арсенал»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы в Неаполе

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Наполи» — «Арсенал».



Ставка: тотал больше 3,5 гола за 2.25.



«Наполи» разочаровал меня в первом тайме лондонского матча. Но и «Арсенал» непредсказуем, у него есть проблемы в обороне, и это может стать проблемой для лондонцев. Это делает и матч в Неаполе непредсказуемым.



«Наполи», наверное, постарается идти вперёд, забивать. И поэтому я жду искромётного футбола и даже думаю поставить на тотал больше 3,5 гола. Мне кажется, что-то вроде ничьей 2:2 может быть или победы одной из команд 3:1. Это вполне себе реальные исходы», — сказал Нобель Арустамян.



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«Наполи» — «Арсенал». Прогноз: прижиматься к воротам лондонцы не станут Три ставки на матч Лиги Европы в Неаполе.