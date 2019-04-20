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«Интер» — «Рома»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

«Интер» — «Рома»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии
Ставки

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на матч 33-го тура Серии А сезона-2018/19 «Интер» — «Рома».

Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 2.10.

«Понятно, что в Италии почти нет интриги, кроме борьбы за места в Лиге чемпионов. «Интер» и «Рома» как раз и ведут эту борьбу. Здесь можно и нужно ждать чего-то интересного и яркого.

Но, зная, как скупо играет «Интер» и что «Рома» после отставки Ди Франческо не может прийти в себя, думаю, тотал меньше 2,5 мяча – весьма вероятный результат. Не жду в этом матче голов», — сказал Нобель Арустамян.

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