«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на московское дерби РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч РПЛ«Локомотив» — ЦСКА.



Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 1.75.



«Московское дерби: красно-зеленые против красно-синих. Важнейшая игра. А когда игра столь важна, да и играют команды, хорошо знакомые друг с другом, когда тренеры прекрасно знают, чего ожидать от соперника, когда план готовится за неделю, футбол ярким и результативным не получается.



Потеря Марио Фернандеса очень серьезная — что в обороне, что в атаке. У «Локомотива» не сыграет Дмитрий Баринов. Но его, наверное, Денисов сможет заменить в центре поля. В таких матчах бойцовские качества, единоборства выходят на первый план. В матче первого круга «Локомотиву» повезло. Он заканчивал матч в меньшинстве, но сумел использовать стандарт и победить 1:0 на «ВЭБ-Арене».



И здесь, как мне кажется, «Локомотив» с опытом Юрия Семина, умением играть на результат, наверное, своего не упустит. ЦСКА, конечно, очень много пропустил от «Оренбурга» и провалил игру. За плохой игрой должна идти хорошая. Главное для ЦСКА сейчас — не пропустить.



Скорее всего, будет низ в этом матче. Ну и «Локомотив» в таких матчах обычно не проигрывает. Семин знает, как настраивать команду. Да и хорош «Локомотив» в последнее время — и по движению, и по взаимодействию игроков. Мой прогноз — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча» за 1,75».

«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз: «железнодорожники» останутся непобедимыми по весне «Армейцы» не смогут одолеть красно-зелёных во встрече с минимальным количеством голевых моментов.