«Интер» — «Рома»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз и сделал ставку на матч 33-го тура Серии А сезона-2018/19 «Интер» — «Рома».



Ставка: гол в первые 24 минуты — нет за 1.97.



«Непосредственно по качеству игры «Интер» смотрится сильнее. Вернулся Икарди, поинтереснее выглядит полузащита, да и Спаллетти знает своих футболистов куда лучше, чем недавно назначенный Раньери. «Нерадзурри» будут фаворитом, но П1 за 1.80 не кажется надёжным вариантом.



«Рома» испытывает большие проблемы при позиционных атаках, но на пространстве она опаснее. С «Сампдорией» и «Удинезе» свободных зон по понятным причинам не было, а вот на «Сан-Сиро» возможности наверняка появятся. Спаллетти традиционно осторожен в топ-матчах, но ставить натуральный автобус перед своими трибунами вряд ли рискнёт.



Хозяева скорее будут контролировать мяч в центре поля, чем решат лезть на рожон без особых причин. Цена ошибки высока, так что уймы голевых моментов и забитых мячей не ждём. «Гол в первые 24 минуты — нет» за 1.97 и тотал меньше 2,5 мяча за 2.13 смотрятся нормально».

«Интер» — «Рома», «Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз на Серию А Шесть ставок на матчи чемпионата Италии.