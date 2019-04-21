«Спартак» — «Енисей»: прогноз Евгения Ловчева на матч 24-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ «Спартак» — «Енисей». Игра состоится 21 апреля и начнётся в 19:00 мск.



Ставки: «Спартак» победит всухую за 2.00, победа «Спартака» с форой "-1,5" за 2.20.



«Мысли мои такие, что «Спартак» играет в атаке неплохо. Да, в обороне постоянно делает ошибки и получает голы. Неслучайно на пятом месте находится. Но вот какая вещь: «Енисей» — не соперник для «Спартака». С другой стороны, они раскрепощены, так как не особо на что-то надеются. А вот «Спартак» создает много моментов, один Мельгарехо в каждой игре имеет несколько моментов. Мне думается, после того что произошло в Ростове, когда много моментов растеряли и в итоге проиграли, на своем поле и при своем зрителе они постараются победить. Важно, чтобы зрители поддержали.



Думаю, «Спартак» победит всухую, и «Спартак» победит с разницей в два мяча. «Спартак» должно прорвать, так как моментов они создают много. Болельщиков прошу просто поддержать «Спартак», потому что во все времена «Спартак» и болельщики были рядом», — сказал Ловчев.

«Спартак» — «Енисей». Прогноз: соскучившийся по красно-белым Иванов устроит шоу Сергей Иванов не получал назначений на матчи «Спартака» 2,5 года. Что-то будет.