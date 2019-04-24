«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Майкла Оуэна на матч АПЛ

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 24 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 2.38.



«Вообще, «Сити» проиграл только один из последних семи выездов на «Олд Траффорд», но «Юнайтед» сильно нуждается в хорошей игре после убогого поражения на «Гудисон Парк» в воскресенье. Всех в клубе наверняка задело поражение со счётом 0:4, но у них есть идеальная возможность исправиться. «МЮ», конечно, не имеет права вновь сыграть так плохо.



«Горожанам» придется обойтись без Кевина де Брёйне, что является огромной потерей для действующих чемпионов, но ожидаю увидеть моменты и голы у обеих команд. «МЮ» непобедим в последних 14 домашних матчах АПЛ, но сыграл на ноль на «Олд Траффорд» в этом сезоне лишь дважды. Ставлю на верх», — сказал Оуэн.

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