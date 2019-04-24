«Атлетико» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Валенсия» в 34-м туре испанской Примеры сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 24 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Ставка: ничья за 3.33.

«Главная афиша тура. «Валенсия» очень неплохо выглядит в последнее время. Важнейшую победу команда Марселино одержала в последнем туре в Севилье, обыграв «Бетис» 2:1. Гонсало Гедеш сейчас в таком же порядке, как и Карим Бензема, забивает в каждом матче.



У «Атлетико» свои плюсы и минусы. Не сказать, что он выглядит очень убедительно, но свою вторую строчку уступать «Реалу» не намерен. Есть определённая закономерность в матчах между «Атлетико» и «Валенсией». Матчи, как правило, получаются низовыми. «Валенсия», как самая компромиссная команда Примеры, чаще всех игравшая вничью, в пяти последних турах не играла вничью. А за последние три матча команды дважды между собой делили очки, правда, оба раза на «Месталье».



Почему бы не сыграть вничью на «Ванда Метрополитано»? В нынешней системе координат ничья напрашивается. Может быть, стоит чуть похулиганить и сыграть лобовую ничью, которая, в принципе, всех устроит.



«Атлетико» останется на втором месте, не проиграв сильному сопернику. «Валенсия» не проиграет на выезде команде, которая идёт в зоне Лиги чемпионов. Ну а дальше у неё по календарю попроще: «Эйбар», «Уэска», «Вальядолид», «Алавес». В этих матчах важно будет не терять очки. Тогда она обеспечит себе место в Лиге чемпионов посредством чемпионата».