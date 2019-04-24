«Ман Юнайтед» — «Ман Сити»: прогноз «Чемпионата» на матч 31-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 24 апреля. Начало — в 22:00 мск.



Ставка: «Манчестер Сити» выиграет в первом тайме и в матче за 2.10.



«Сколько бы ни извинялись в интервью Погба и компания, никакого доверия к словам этих парней уже нет. Да, некоторые футболисты «красных дьяволов» обозначили намерения выдать максимум в предстоящем поединке, однако нынешний «Манчестер Юнайтед» не на том уровне, чтобы с лёгкостью переключаться из одного состояния в другое.



У команды Сульшера шесть поражений в восьми последних матчах, и всё это не списать на досадные ошибки или банальное невезение. На указанном отрезке «МЮ» одолел только «Вест Хэм» и «Уотфорд», сделав это с минимальной разницей в счёте и уступив по ударам обоим середнякам АПЛ.



«Манчестер Сити» уступил лишь в одном из последних 18 поединков, а в остальных 17 матчах были добыты победы. Коллектив Хосепа Гвардиола сильнее «Юнайтед» во всех линиях, поэтому мы предлагаем внимательно присмотреться к различным вариантам в пользу «горожан» и выбрать предложения, которые оценены высоким коэффициент и выглядят достаточно надёжно.



Победа «Манчестер Сити» в первом тайме и в матче идёт за 2.10, гол «горожан» в обоих таймах доступен за 2.02, а для более рискованных игроков есть шикарный вариант с форой «-2,5» на коллектив Хосепа Гвардиолы за сумасшедшие 3.86. Здесь уже дело вкуса.



«МЮ» пропускает на протяжении 11 матчей, а нападение «Манчестер Сити» одно из сильнейших в мире, можно только представить, сколько мотивированные «горожане» отгрузят в ворота де Хеа. Контроль мяча у «красных дьяволов» не налажен, поэтому с огромной вероятностью коллектив Сульшера большую часть матча будет напоминать команду из зоны вылета, прижавшуюся к собственной штрафной.



Все надежды хозяев связаны с молниеносными контратаками, однако в последних матчах даже они перестали работать. Погба с Райолой обсуждают будущие комиссионные, Рэшфорд торгуется за новый контракт, Санчес купается в деньгах, а Лукаку не всегда попадает в основу. Про защиту «МЮ» даже и вспоминать не хочется. Оборонительная линия «красных дьяволов» попросту не соответствует амбициям топ-клуба.



У «Манчестер Сити» нет никаких поводов для расслабленности. Наоборот, подопечные Гвардиолы понимают, что необходимо сделать фактически последний шаг и провести с максимальной самоотдачей именно ближайший матч. Лишняя нервотрёпка «горожанам» ни к чему, поэтому ожидаем уверенной победы гостей с тотальным превосходством во всех компонентах».

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола уничтожит Сульшера Три ставки против «красных дьяволов» с коэффициентом выше двойки. Сульшера ждёт шестое место в АПЛ.