«Хетафе» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» — «Реал Мадрид» в 34-м туре испанской Примеры сезона-2018/19. Встреча состоится в четверг, 25 апреля, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.97.



«Хетафе» вернулся в лигочемпионскую четвёрку после красивой победы над «Севильей». По счёту было красиво, но не по игре. Дважды «Хетафе» повезло с пенальти в первом тайме, плюс ещё удаление было у «Севильи». Но это уже история.



«Реал» никаких задач не решает на финише сезона, но против Бильбао провёл очень хороший матч, особенно второй тайм. При Зинедине Зидане есть серьёзная закономерность. При нём только один мяч «Реал» забил в первом тайме. Это сделал Иско в матче с «Уэской». Во всех остальных случаях «Реал» забивал при Зидане только после перерыва. 8 мячей забил Карим Бензема за это время, все во вторых таймах.



Можно было бы снова взять гол Карима Бензема, и он бы продлил свою впечатляющую результативную серию до шести матчей. Но раз уж статистика вещь упрямая, а «Хетафе» понимает, против кого играет и не будет лезть на рожон, думаю, хороший вариант попробовать сыграть «второй тайм результативнее первого». Раз уж он регулярно доезжает в матчах «Реала», почему бы и нет. Коэффициент хороший — 1,97».

«Хетафе» — «Реал Мадрид». Прогноз: команда-сенсация пробьёт Кейлора Наваса «Хетафе» забивал мадридцам в пяти из шести предыдущих очных встреч.