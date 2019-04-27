«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на матч 36-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 27 апреля, начало — в 14:30 мск.



Ставка: Сон Хын Мин забьёт за 1.80



«На своем домашнем стадионе «Тоттенхэм» играет великолепно — одни победы и ни одного пропущенного мяча. Здесь я бы сделал такой акцент: совсем скоро «шпорам» играть в Лиге чемпионов против «Аякса», и здесь очень важен выбор состава. Но определённо можно сказать, что Сон Хын Мин должен сыграть в этой встрече, потому что он из-за дисквалификации не сможет принять участие в первом матче с амстердамской командой. Футболист находится в отличной форме, сейчас в его активе 8 мячей, и мне представляется, что у него отличные шансы увеличить этот актив в игре с «Вест Хэмом».



Думаю, что у «молотобойцев», которые непременно пропускали в 5 последних очных встречах с «Тоттенхэмом», не много шансов в этой игре и Сон обязательно найдёт свой гол».



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«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз: «шпоры» не пропустят на новом стадионе Три ставки с коэффициентами выше двойки на лондонское дерби «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».