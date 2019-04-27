«Анжи» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 26-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Анжи» — «Ростов» в 26-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в субботу, 27 апреля, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.



Ставка: победа «Ростова» всухую за 1.85



«Бедный «Анжи». Многие говорят, что команда уже банкрот. У «Ростова» же свои задачи, своим амбиции. В первую очередь это ответный полуфинал Кубка России с «Локомотивом». Но и в чемпионате последнего слова «Ростов» ещё не сказал. Зная амбиции и характер Валерия Карпина, думаю, он как следует проведёт разговор со своей командой после поражения от «Локомотива». Всё-таки два подряд поражения у ростовчан, причём за одну неделю, к тому же пять пропущенных мячей.



Серьезный акцент будет сделан на том, чтобы не пропустить. Это было бы серьёзным провалом — пропустить от этого «Анжи», который никому в последнее время не забивает — ну, кроме «Динамо».



Думаю, «Ростов», имея хорошую группу атаки, что-то забьёт в Каспийске — через стандарт, контратаку или позиционное нападение. Возвращается Норман в состав. Думаю, и Ерёменко сыграет. Взял бы за 1,85 победу «Ростова» всухую. Акцент будет сделан на хорошую и правильную игру в обороне».

«Анжи» — «Ростов», «Динамо» — «Ахмат». Прогноз на матчи 26-го тура РПЛ Три ставки на матчи РПЛ в Каспийске и Химках.