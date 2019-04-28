«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Владимира Стогниенко на матч АПЛ

Известный комментатор Владимир Стогниенко дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 28 апреля, начало — в 18:30 мск.



Ставка: победа «МЮ» с нулевой форой за 1.93



«Борьба за попадание в ЛЧ в этом сезоне получается странной. В последних турах все претенденты на 3–4-е места синхронно теряют очки в матчах с середняками. В результате вполне реальные шансы остаются даже у «МЮ», который попал в жёсткий кризис, совпавший с подписанием контракта с Сульшером. Все быстро отвыкли от слабого и безвольного «Юнайтед», а тут вдруг почти вернулись времена Моуринью. 0:4 от «Эвертона», например, смотрелись особенно депрессивными.



Однако в манчестерском дерби среди недели «МЮ» снова удивил. Почти час команда играла почти на равных с «Сити», и если бы, например, Давид де Хеа провёл матч на своем лучшем уровне, «МЮ» вполне мог набрать очки и развернуть чемпионскую гонку в сторону «Ливерпуля». «Челси» — гораздо более посильный соперник для «МЮ». Сарри показал недавно — в гостевом матче с «Ливерпулем», например, — что готов в топ-матчах далеко отходить от своих принципов и отказываться от привычной игры — от начала атак коротким пасом, от прессинга и от чистого центрфорварда в составе, например. Вряд ли, впрочем, с «Юнайтед» план полностью повторится. Во-первых, «МЮ» сейчас гораздо скромнее двух лидеров. Во-вторых, «Челси» не очень нужна ничья — «Арсенал» в этом случае может обойти обоих.



В общем, не уверен, что матч получится настолько осторожным и закрытым, чтобы ставить на вроде бы напрашивающийся, исходя из коэффициентов, ТМ. На результативность в этом матче я бы вообще не советовал бы смотреть. Можно выбрать просто Ф1 (0). У «МЮ» меньше проблем с составом, больше аргументов, должно быть больше злости — и Поль Погба, которого наверняка вдохновило попадание в команду сезона. Ну или, возможно, меня слишком впечатлил первый тайм «Юнайтед» в дерби. Посмотрим».

«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз: больше одного де Хеа не пропустит «Челси» проиграл кряду шесть выездных матчей АПЛ против клубов «большой шестерки».