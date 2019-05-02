Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/2 финала

В первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов «Аякс» на выезде победил «Тоттенхэм» 1:0, а «Барселона» на своём поле разгромила «Ливерпуль» со счётом 3:0.



По оценке БК «Фонбет», каталонцы — фавориты турнира. Поставить на их победу можно с коэффициентом 1.45, что соответствует вероятности 64%. Перед полуфиналами сделать ставку на Месси и компанию можно было за 2.50.



Поставить на «Аякс» можно с коэффициентом 4.15 (23%, был 5.50). Вероятность триумфа «Тоттенхэма» аналитики оценили коэффициентом 10.50 (9%, был 5.00).



Наконец, ниже всего эксперты оценивают шансы «Ливерпуля». Поставить на то, что команда Юргена Клоппа выиграет Лигу чемпионов, можно с коэффициентом 25.00 (4%, был 3.50).



Ознакомиться с турнирной сеткой можно здесь. Ответные матчи 1/2 финала пройдут 7 и 8 мая.



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