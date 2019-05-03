Букмекеры назвали фаворита Лиги Европы после первых матчей 1/2 финала

Вчера состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы. «Арсенал» на своём поле победил «Валенсию» со счётом 3:1, а «Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью 1:1.



Поставить на победу «Челси» в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.95. Это соответствует вероятности 48%. Перед стартом полуфинальных серий поставить на лондонский клуб можно было с коэффициентом 2.40.



Сделать ставку на триумф «Арсенала» можно с коэффициентом 3.00 (31%, был 3.25). Шансы «Валенсии» эксперты оценили коэффициентом 8.40 (11%, был 4.50). Наконец, на «Айнтрахт» можно сделать ставку с коэффициентом 10.00 (10%, был 6.50).



Ответные матчи пройдут 9 мая. Ознакомиться с турнирной сеткой можно здесь.



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