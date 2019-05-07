«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона». Начало встречи 7 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: обе забьют за 1.54.



«Есть ли шанс у «Ливерпуля»? Минимальный, но есть. Если удастся забить быстрый гол на фоне эмоций, которые получила команда, вытащив матч с «Ньюкаслом», может завязаться интрига. Но прогноз на этот матч совершенно бессмысленно делать до окончания матча «Сити» с «Лестером». Если вдруг «Сити» потеряет очки, «Ливерпуль» в одной победе от чемпионства впервые за 29 лет, и тогда Клопп может вообще забыть о Лиге чемпионов, не рискуя, например, здоровьем Салаха.

Но что можно сказать с уверенностью до начала матча, это то, что команда, которая пропускает два от «Ньюкасла», вряд ли может рассчитывать на игру на ноль в обороне против Месси», — сказал Черданцев.