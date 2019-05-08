«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Шмурнова на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур».



Ставка: обе забьют в первом тайме за 4.10.



«Полуфинальная стадия Лиги чемпионов завершится в Амстердаме ответным матчем между “Аяксом” и “Тоттенхэмом”. Эти команды уже будут знать соперника по потенциальному финалу, но туда ещё нужно попасть.



“Аякс”, как мне кажется, опять сможет найти уязвимые месте в обороне лондонцев. В первой встрече это у амстердамцев получилось несколько раз, но подвела реализация. Поэтому у команды Эрика тен Хага преимущество всего в один матч, а это крайне шаткий гандикап, который несложно растерять. Однако, вспоминая все матчи и даже все таймы “Аякса” в текущей Лиге чемпионов, не оставляет мысль, что им по силам забить абсолютно любой команде.



“Тоттенхэму” нужно отыгрываться. Лондонцам ничего не остаётся, кроме как идти вперёд большими силами. Но в подобной ситуации команда Маурисио Почеттино вполне рискует натолкнуться на острую контратаку амстердамцев. К счастью для “шпор”, после дисквалификации вернётся лидер их атак кореец Сон Хын Мин.



Мне кажется, что матч, несмотря на весь статус, получится открытым. Гостям нужно забивать, а хозяева не привыкли сидеть в обороне, потому что это просто не их стиль. Именно поэтому выбираю не самую популярную ставку: обе забьют в первом тайме».

«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.