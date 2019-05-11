«Фиорентина» — «Милан»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на матч 37-го тура Серии А сезона-2018/19 «Фиорентина» — «Милан».



Ставка: тотал матча меньше 2,5 гола за 1.85



«Сейчас «Милан» в очень непредсказуемом состоянии, каждая игра даётся им как какая-то битва, какой-то бой. И, честно говоря, сложно предположить, как в каждый следующий раз сыграет команда. Но так как уже давно «Милан» играет от обороны, а «Фиорентина», по-моему, уже закончила сезон и будет играть без рвения, я поставлю на традиционный для россонери в этом сезоне «тотал меньше 2,5 гола».



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