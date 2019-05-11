«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз «Чемпионата» на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч 33-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Бавария». Начало встречи 11 мая 2019 года запланировано на 16:30 мск.



Ставка: ТБ 1,5 гола в первом и ТБ 0,5 гола во втором тайме за 2.44



«Бавария» после выноса главного конкурента перешла в режим экономии энергии: 4:1 — с «Фортуной», 1:0 — с «Вердером», 1:1 — с «Нюрнбергом» и 3:1 — с «Ганновером». Брать большие форы на фаворита в таких условиях опасно, но, как правило, мюнхенцы реже валяют дурака в матчах с сильными клубами.

«РБЛ» сейчас в порядке, в чемпионате Германии он не проигрывает с 19 января, когда уступил дортмундцам (0:1). С тех пор — 10 побед и четыре ничьих в 14 поединках. При этом вот уже шесть туров подряд подопечные Ральфа Рангника забивают как минимум два мяча.



Любопытно, что на своём поле «быки» всегда забивали грозному сопернику: 4:5, 1:1 и 2:1. «Бавария» пропускала в трёх предыдущих матчах Бундеслиги из четырёх, а отсутствие турнирного давления рискует добавить Лейпцигу смелости. В теории это обещает нам крайне бодрый футбол.



«Обе забьют» за 1.51, «тотал больше 3 мяча» за 1.73 или даже «ТБ 1,5 гола в первом и ТБ 0,5 гола во втором тайме» за 2.44 — вариантов достаточно, выбор зависит от вашей склонности к риску. Можно рассмотреть и авантюрнейшую ставку «ТБ 1,5 мяча в каждом из таймов за 3.70».